Mhp, 14. Olağan Kurultay'ını 17 Mart Pazar Günü Gerçekleştirecek

Mhp, 14. Olağan Kurultay'ını 17 Mart Pazar Günü Gerçekleştirecek

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. Olağan Kurultay'ı, 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. Olağan Kurultay'ı, 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kurultay kapsamında ilçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan parti, yerel seçimden 14 gün önce yapacağı kurultayda, Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu'nu seçecek.

Kurultayın ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak ve 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek. Kurultayın slogan ve teması ise "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" olarak belirlendi.

Anka Haber Ajansı

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