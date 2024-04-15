Mhp, 15 Üyeden Oluşan Yeni Başkanlık Divanını Açıkladı

MHP’'de Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 15 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı açıklandı.

MHP’den yapılan yazılı açıklamada, 17 Mart 2024’te gerçekleştirilen MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı sonrasında bugün parti genel merkezinde Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında MYK ve MDK toplantısı gerçekleştirildiği ve Başkanlık Divanı üyelerinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

-Edip Semih Yalçın Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

-Feti Yıldız Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

-Mustafa Kalaycı Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

-İsmail Faruk Aksu Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

-İsmail Özdemir Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

-Mevlüt Karakaya Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

-İlyas Topsakal Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

-İzzet Ulvi Yönter Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

-Sadir Durmaz Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

-Ahmet Selim Yurdakul Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

-Yaşar Yıldırım Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

-Zuhal Topçu Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

-İsmet Büyükataman Genel SekreterVahit Kayırıcı Genel Sekreter YardımcısıTamer Osmanağaoğlu Genel Sekreter Yardımcısı

-Vahit Kayırıcı Genel Sekreter Yardımcısı

-Tamer Osmanağaoğlu Genel Sekreter Yardımcısı

Anka Haber Ajansı