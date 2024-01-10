Mhp, 55 Belediye Başkan Adayını Açıkladı… Manisa’da Cengiz Ergün, Mersin’de Serdar Soydan Mhp’den Aday Oldu

MHP, ikisi büyükşehir olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı. MHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Başkan adayı Serdar Soydan, Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet; İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Silivri Belediye adayı ise Volkan Yılmaz oldu.

MHP, ikisi büyükşehir olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı. MHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Başkan adayı Serdar Soydan, Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet; İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Silivri Belediye adayı ise Volkan Yılmaz oldu.

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri için iki büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre MHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Başkan adayı Serdar Soydan, Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet oldu.

MHP’nin İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Silivri Belediye adayı ise Volkan Yılmaz olarak açıklandı.

Partinin; Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal, Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı oldu.

MHP’nin açıklamasına göre, 55 belediyede başkan adayının tam listesi şöyle:

1 MANİSA BÜYÜKŞEHİR CENGİZ ERGÜN 2 MERSİN BÜYÜKŞEHİR SERDAR SOYDAN 3 AMASYA İL BAYRAM ÇELİK 4 BARTIN İL HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU 5 BAYBURT İL HÜKMÜ PEKMEZCİ 6 ÇANKIRI İL İSMAİL HAKKI ESEN 7 ERZİNCAN İL BEKİR AKSUN 8 KARABÜK İL RAFET VERGİLİ 9 KARAMAN İL SAVAŞ KALAYCI 10 KASTAMONU İL YÜKSEL AYDIN 11 KÜTAHYA İL ALİM IŞIK 12 NEVŞEHİR İL ADNAN DOĞU 13 NİĞDE İL HAMDİ DOĞAN 14 OSMANİYE İL İBRAHİM ÇENET ADANA 15 ÇUKUROVA BÜYÜKŞEHİR İLÇE FİRDEVS CİNGÖZLER 16 FEKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE AHMET ŞENER 17 İMAMOĞLU BÜYÜKŞEHİR İLÇE MEHMET AYDIN KANGUR 18 KARAİSALI BÜYÜKŞEHİR İLÇE BEKİR ŞİMŞEK 19 KARATAŞ BÜYÜKŞEHİR İLÇE NECİP TOPUZ 20 KOZAN BÜYÜKŞEHİR İLÇE MUSTAFA ATLI 21 POZANTI BÜYÜKŞEHİR İLÇE ALİ AVAN 22 SAİMBEYLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE VEDAT CENGİZ 23 SARIÇAM BÜYÜKŞEHİR İLÇE BİLAL ULUDAĞ 24 YUMURTALIK BÜYÜKŞEHİR İLÇE AYDIN KÜTÜKOĞLU MERSİN 25 ANAMUR BÜYÜKŞEHİR İLÇE HİDAYET KILINÇ 26 BOZYAZI BÜYÜKŞEHİR İLÇE MUSTAFA ÇETİNKAYA 27 ÇAMLIYAYLA BÜYÜKŞEHİR İLÇE ALİ RIZA GENÇ 28 ERDEMLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE MUSTAFA KARA 29 GÜLNAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE FATİH ÖNGE 30 MUT BÜYÜKŞEHİR İLÇE VOLKAN ŞEKER 31 SİLİFKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE SADIK ALTINOK 32 TARSUS BÜYÜKŞEHİR İLÇE MAHMUT TAT 33 TOROSLAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE ALİ ÖZ AYDIN 34 EFELER BÜYÜKŞEHİR İLÇE BURAK PEHLİVAN 35 GERMENCİK BÜYÜKŞEHİR İLÇE HALİT GERMEN 36 KARACASU BÜYÜKŞEHİR İLÇE MEHMET ERİKMEN 37 SÖKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE TEKİN YAVUZ ANKARA 38 ETİMESGUT BÜYÜKŞEHİR İLÇE ENVER DEMİREL 39 GÖLBAŞI BÜYÜKŞEHİR İLÇE RAMAZAN ŞİMŞEK 40 KALECİK BÜYÜKŞEHİR İLÇE ERDAL DAL 41 POLATLI BÜYÜKŞEHİR İLÇE LEVENT ÇAĞLANCI ANTALYA 42 ALANYA BÜYÜKŞEHİR İLÇE ADEM MURAT YÜCEL 43 DEMRE BÜYÜKŞEHİR İLÇE İBRAHİM OĞUZ 44 GAZİPAŞA BÜYÜKŞEHİR İLÇE MUSTAFA AKSOY BALIKESİR 45 GÖMEÇ BÜYÜKŞEHİR İLÇE KAZIM ARSLAN BURSA 46 YENİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR İLÇE DAVUT AYDIN DENİZLİ 47 ÇAL BÜYÜKŞEHİR İLÇE FETİ AKCAN 48 HONAZ BÜYÜKŞEHİR İLÇE ALİ SEMERCİ ERZURUM 49 İSPİR BÜYÜKŞEHİR İLÇE AHMET COŞKUN 50 OLUR BÜYÜKŞEHİR İLÇE VEDAT ERGÜN 51 UZUNDERE BÜYÜKŞEHİR İLÇE SİNAN AYDIN ESKİŞEHİR 52 ÇİFTELER BÜYÜKŞEHİR İLÇE KADİR BIYIK 53 SEYİTGAZİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE ERHAN ERDEM İSTANBUL 54 BEŞİKTAŞ BÜYÜKŞEHİR İLÇE SERKAN TOPER 55 SİLİVRİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE VOLKAN YILMAZ

Anka Haber Ajansı