Mhp, 55 Belediye Başkan Adayını Açıkladı… Manisa’da Cengiz Ergün, Mersin’de Serdar Soydan Mhp’den Aday Oldu
MHP, ikisi büyükşehir olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı. MHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Başkan adayı Serdar Soydan, Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet; İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Silivri Belediye adayı ise Volkan Yılmaz oldu.
MHP, ikisi büyükşehir olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı. MHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Başkan adayı Serdar Soydan, Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet; İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Silivri Belediye adayı ise Volkan Yılmaz oldu.
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri için iki büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
Buna göre MHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Başkan adayı Serdar Soydan, Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet oldu.
MHP’nin İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Silivri Belediye adayı ise Volkan Yılmaz olarak açıklandı.
Partinin; Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal, Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı oldu.
MHP’nin açıklamasına göre, 55 belediyede başkan adayının tam listesi şöyle:
1
MANİSA
BÜYÜKŞEHİR
CENGİZ ERGÜN
2
MERSİN
BÜYÜKŞEHİR
SERDAR SOYDAN
3
AMASYA
İL
BAYRAM ÇELİK
4
BARTIN
İL
HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU
5
BAYBURT
İL
HÜKMÜ PEKMEZCİ
6
ÇANKIRI
İL
İSMAİL HAKKI ESEN
7
ERZİNCAN
İL
BEKİR AKSUN
8
KARABÜK
İL
RAFET VERGİLİ
9
KARAMAN
İL
SAVAŞ KALAYCI
10
KASTAMONU
İL
YÜKSEL AYDIN
11
KÜTAHYA
İL
ALİM IŞIK
12
NEVŞEHİR
İL
ADNAN DOĞU
13
NİĞDE
İL
HAMDİ DOĞAN
14
OSMANİYE
İL
İBRAHİM ÇENET
ADANA
15
ÇUKUROVA
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
FİRDEVS CİNGÖZLER
16
FEKE
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
AHMET ŞENER
17
İMAMOĞLU
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MEHMET AYDIN KANGUR
18
KARAİSALI
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
BEKİR ŞİMŞEK
19
KARATAŞ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
NECİP TOPUZ
20
KOZAN
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MUSTAFA ATLI
21
POZANTI
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
ALİ AVAN
22
SAİMBEYLİ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
VEDAT CENGİZ
23
SARIÇAM
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
BİLAL ULUDAĞ
24
YUMURTALIK
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
AYDIN KÜTÜKOĞLU
MERSİN
25
ANAMUR
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
HİDAYET KILINÇ
26
BOZYAZI
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MUSTAFA ÇETİNKAYA
27
ÇAMLIYAYLA
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
ALİ RIZA GENÇ
28
ERDEMLİ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MUSTAFA KARA
29
GÜLNAR
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
FATİH ÖNGE
30
MUT
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
VOLKAN ŞEKER
31
SİLİFKE
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
SADIK ALTINOK
32
TARSUS
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MAHMUT TAT
33
TOROSLAR
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
ALİ ÖZ
AYDIN
34
EFELER
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
BURAK PEHLİVAN
35
GERMENCİK
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
HALİT GERMEN
36
KARACASU
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MEHMET ERİKMEN
37
SÖKE
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
TEKİN YAVUZ
ANKARA
38
ETİMESGUT
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
ENVER DEMİREL
39
GÖLBAŞI
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
RAMAZAN ŞİMŞEK
40
KALECİK
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
ERDAL DAL
41
POLATLI
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
LEVENT ÇAĞLANCI
ANTALYA
42
ALANYA
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
ADEM MURAT YÜCEL
43
DEMRE
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
İBRAHİM OĞUZ
44
GAZİPAŞA
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MUSTAFA AKSOY
BALIKESİR
45
GÖMEÇ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
KAZIM ARSLAN
BURSA
46
YENİŞEHİR
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
DAVUT AYDIN
DENİZLİ
47
ÇAL
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
FETİ AKCAN
48
HONAZ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
ALİ SEMERCİ
ERZURUM
49
İSPİR
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
AHMET COŞKUN
50
OLUR
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
VEDAT ERGÜN
51
UZUNDERE
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
SİNAN AYDIN
ESKİŞEHİR
52
ÇİFTELER
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
KADİR BIYIK
53
SEYİTGAZİ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
ERHAN ERDEM
İSTANBUL
54
BEŞİKTAŞ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
SERKAN TOPER
55
SİLİVRİ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
VOLKAN YILMAZ
Anka Haber Ajansı