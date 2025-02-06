Mhp, Devlet Bahçeli'nin Kalp Kapakçığının Yenilendiğini Açıkladı

Dün "öksürük" rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında bugün yapılan açıklamada operasyon geçirdiği duyuruldu. Açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak giri

(ANKARA)- Dün "öksürük" rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında bugün yapılan açıklamada operasyon geçirdiği duyuruldu. Açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır.” denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilşkin MHP’den yazılı bir açıklama yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul ve Kalp ve Damar Cerrahisi UzmanıProf. Dr. Sertaç Çiçek imzasıyla paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tibbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Anka Haber Ajansı