Mhp Elazığ Milletvekili Işıkver: “Biz İstersek Kimse Bizden Habersiz Bu Şehirde El Broşürü Bile Dağıtamaz”

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Yazıkonak beldesinde partinin seçim irtibat bürosuna yapılan saldırıyla ilgili “Bırakın bayrak kesmeyi bu memlekette en pehlül ülkücünün ceketinin bir düğmesini koparamazsınız, çünkü sizde o yürek yok. Ama biz istersek bu şehirde hiç kimse bizden habersiz el broşürü bile dağıtamaz” dedi.

EVREN DEMİRDAŞ

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Yazıkonak beldesinde partinin seçim irtibat bürosuna yapılan saldırıyla ilgili “Bırakın bayrak kesmeyi bu memlekette en pehlül ülkücünün ceketinin bir düğmesini koparamazsınız, çünkü sizde o yürek yok. Ama biz istersek bu şehirde hiç kimse bizden habersiz el broşürü bile dağıtamaz” dedi.

Elazığ'ın merkez Yazıkonak beldesinde MHP’nin seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz kişiler tarafından geçen perşembe günü saldırı yapılmış, irtibat bürosundaki parti bayrakları yırtılarak camlara kırmızı boyayla çarpı işareti konulmuştu. Olay sonrasında Yazıkonak beldesine giden MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“BU BAYRAĞA DOKUNANIN İSLAMLA PROBLEMİ VAR DEMEKTİR”

“Ayağımızın tozuyla Yazıkonak’a geldik. Dün de tatsız bir hadise yaşanmıştı. Tabii ki bu tip hadiseler aslında Yazıkonak’ta MHP’nin ve Murathan kardeşimizin yürüyüşünün belli mihrakları, belli kesimleri rahatsız ettiğini göstermektedir. Bu bizim açımızdan da çok rahatsız olunacak bir durum değil. Çünkü biz biliyoruz ki yüreği olan, şerefi olan, izzeti olan böyle bir eyleme kalkışmaz. Özellikle o kesilen bayrağın sadece Milliyetçi Hareket Partisi’nin sembolü olmadığını, bin yıllık yürüyüşümüz boyunca Müslüman Türk milletinin yürüyüşü boyuncaki İslam ümmetine, İslam alemine sancaktarlık yaptığımız süreçte, bin yıl boyunca cepheden cepheye koşan Türk milletinin elinde tuttuğu sancaktır bu bayrak. Bu bayrağa dokunanın ya İslam’la ya Müslümanlarla ya büyük Türk milletiyle problemi var demektir.

“BİZ İSTERSEK BU ŞEHİRDE BİZDEN HABERSİZ EL BROŞÜRÜ DAHİ DAĞITAMAZ”

Bu gibi eylemeler bizim yürüyüşümüzü durdurmaz, aksine yürüyüşümüzü daha da güçlendirir. Bu gibi eylemlere tenezzül eden, bu tip işlere tenezzül edenlere buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bırakın bu bayrağı kesmeyi bu memlekette en pehlül ülkücünün ceketinin bir düğmesini koparamazsınız, çünkü siz de o yürek yok. Ama biz istersek bu şehirde hiç kimse bizden habersiz el broşürü bile dağıtamaz. Hiç kimse böyle şeylere de tenezzül etmesin. Yazıkonak da Müslüman Türk beldesi, Elazığ’ın, El-Aziz’in en kıymetli, en değerli köşelerinden biridir. Aslan gibi belediye başkan adayımızda burada. Yazıkonaklılar bu kardeşimizi seçerlerse, 50 yıldır burada konuştuğumuz problemlerin hepsini bir daha konuşmamak üzere tarihe karıştıracağımıza, son vereceğimize sizlerin huzurunda söz veriyorum.”

Anka Haber Ajansı