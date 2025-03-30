Mhp Genel Başkan Yardımcıları Ve Partililer, Alparslan Türkeş’in Kabrini Ziyaret Etti

Mhp Genel Başkan Yardımcıları Ve Partililer, Alparslan Türkeş’in Kabrini Ziyaret Etti

MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Semih Yalçın, MHP Ankara il ve ilçe başkanlıkları, Ramazan Bayramı’nın ilk günü MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Semih Yalçın, MHP Ankara il ve ilçe başkanlıkları, Ramazan Bayramı’nın ilk günü MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Semih Yalçın, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmaağaoğlu, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve MHP Ankara ilçe başkanlıkları, Ramazan Bayramı’nın ilk günü MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki kabrini ziyaret etti.

MHP’liler, Türkeş’in kabri başında dua okuduktan sonra mezara su dökerek çiçek bıraktı.

Anka Haber Ajansı

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