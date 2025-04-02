Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan “Boykot” Soruşturması Hakkında Açıklama

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan “Boykot” Soruşturması Hakkında Açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemlerle ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından açıldı, bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmalar da bu soruşturma ile birleştirildi" açıklamasında bulundu.

(ANKARA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemlerle ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından açıldı, bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmalar da bu soruşturma ile birleştirildi" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız sosyal medya hesabından boykot çağrıları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Yıldız açıklamsında şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemlerle ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından açıldı, bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmalar da bu soruşturma ile birleştirildi"

Anka Haber Ajansı

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