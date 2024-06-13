Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özgür Özel’i Tehdit Etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nda çatlaklar olduğunu dile getirmesinin üzerine, Özel’i tehdit etti.

(ANKARA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nda çatlaklar olduğunu dile getirmesinin üzerine, Özel’i tehdit etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün Cumhur İttifakı’nda çatlaklar olduğunu dile getiren açıklamasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından Özgür Özel’i tehdit etti. Yazılı mesaj yayınlayan Yalçın, Özgür Özel’in MHP’nin iç işlerine karıştığını iddia etti.

Korkak insanların yalan ve iftiraya başvurduğunu söyleyen Yalçın, Özel’e “Senin partinde öyle tipler var ki gıdım gıdım altını oyarlar” dedi. Özel’e “Özgür Efendi” ve “ sen “ sözleriyle hitap eden Yalçın, Özel’i tehdit ettiği mesajında MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’i sahiplenen ifadeler kullandı.

Anka Haber Ajansı