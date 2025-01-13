Mhp Genel Başkanı Bahçeli, Ferdi Tayfur'un Hatırasına Lokma İkramında Bulundu

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur anısına MHP Genel Merkezi'nde lokma tatlısı ikram ettiği bildirildi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Türk halkının gönlünde taht kurmuş merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un aziz hatırasını yad etmek amacıyla MHP Genel Merkezi’nde lokma tatlısı ikram ettirdi" ifadesini kullandı. Yıldız, şunları kaydetti: