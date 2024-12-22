Mhp Genel Başkanı Bahçeli: İmralı Görüşmesi Sonucunda Ortak Gelecek İdeali Açıklanmalıdır

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'ye çağrıda bulunarak "Türkiye ve Suriye’de yaşam Kürt kardeşlerimiz, terörizmin ablukasına karşı uyanışa geçmiş, artık kan tacirlerinin gerçek niyet ve yüzünü görmüştür. Kürtler kardeşimizdir. Terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP’nin tahrik, taciz ve istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali insan ve millet çerçevesinde açıklanmalıdır" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla düzenlenecek 20'nci Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı. Bahçeli burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Türkiye vizyonu, geçmişimizin geleceğe düşen cemresidir"

"Bugünkü müzmin ve münasebetsiz muhalefet anlayışının bugüne kadar hiçbir şeyden ders almadığı, daha da kötüsü buna niyetinin olmadığı az çok hepimizin malumudur. Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar, ağızlarını yalan için açanlar, her meseleyi saptırmak için konuşanlar esasta siyasetin konusu değildir. Bunlar patolojik vakalardır, histeri krizine yakalanmışlardır. Türk ve Türkiye vizyonu, muzaffer geçmişimizin mucizevi geleceğe düşen cemresidir. Doğru siyaset, doğru düşünce, doğru zaman, zemberek Türk devri, zemin Türk dünyası.

"Küresel liderliğe gözünü dikmiş bir Türkiye"

Ne hayallarimize sınır koyuyoruz ne hedeflerimize gem vuruyoruz. Öz güvenimizi zedeleyen ürkekliği kabul etmiyoruz. Yanlış ve yanıltıcı bir vizyonun at gözlüklerinden bakmıyoruz. Bireysel çıkarları öne almıyor, siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Kardeşliğin kalleş tertiplerle tahribine müsade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Gelecek nesillere, ecdattan evlada umutlu, huzurlu, güvenli, mamur, muassır ve müreffeh, küresel liderliğe gözünü dikmiş bir Türkiye'yi emanet olarak tevdi edelim. Barıştan herkes bahseder ancak simgelediği muazzez anlam üzerine düşünen, bunun gereğini soylu mizacıyla yerine getiren ne hikmetse çok azdır. Demokrasiyi, özgürlüğü, insan haklarını önüne gelen işine geldiği şekliyle keyfi yetene kadar diline pelesenk eder de hakiki mesaj ve muhtevalarına kafa yoran neredeyse parmakla gösterilecek kadar sınırlıdır. Şuur kepenklerini indiren duygusal, ideolojik ve dogmatik amirler, her seferinde görüş açımızı kapatan kör noktalardır.

"Kurulan tuzakları bozan dava neferleriyiz"

Biz olayların peşinden sürüklenen değil, olayların rotasını belirleyen kuvvetli fikir ve düşünce sistematiğine sahibiz. Bu kapsamda kaynağını Türk-İslam ülküsünden bulan Türk milliyetçileriyiz. Hadiselerin oyuncağı değil, kurulan tuzakları, oyunları bozan dava neferleriyiz. Biz MHP’yiz. Türkiye’nin gücü ve güvencesi Cumhur İttifakı’yız. Tahsil ve terbiyemiz vatan ve millet sevdası ile temayüz etmiştir. Sipariş telkinlere, sinsi kulislere sonuna kadar kapalıyız. Hür ve bağımsız vicdanımızla Türk milletinin tarihi kadar köklü fikir yapımızla ayırmayı ve bölmeyi reddeden kucaklayıcı siyasetimizle millete hizmet için yanıp tutuşuyoruz.

"Suriye’nin demokrasiye intikali ile birlikte uluslararası topluma entegre edilmesinde Türkiye katkı vermeye hazırdır"

Komşu ülke Suriye’de 13 yıldır süren iç çatışma dönemi yerini yeni bir gerçekliğe bırakmıştır. 61 yıllık Baas, 54 yıllık Esad zilleti sona ermiş; Suriye yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. Bu siyasetin dengeli ve kapsayıcı olması çok acılar çeken Suriye halkını layık olduğu mertebelere bütünlük ve kardeşlik içerisinde oluşturması yegane temelimizdir. Suriye'nin istikrarı, Türkiye’nin güvenliği açısından olmazsa olmaz önemdedir. Suriye’nin siyasi ve toprak birliğinin muhafazası iç barış ve huzur ortamının hiçbir kaza ve kesintiye mahal vermeden tesisi hem komşuluk hukukumuz hem bölgesel sükunet ve güvenlik bakımından ihmal edilemez bir ihtiyaçtır. Suriye’nin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir. Ancak bu karar sürecinde samimi, dostane, yapıcı ve destekleyici şekilde Türkiye’nin paylaşacağı pek çok tecrübesi olduğu muhakkaktır. Tüm rejim muhaliflerinin öncülüğünde 8 Aralık’tan itibaren tezahür eden geçiş dönemi, ümit ediyorum ki Suriye’nin derlenip toparlanmasında mühim bir eşik olacaktır. Geçiş dönemini takip eden önümüzdeki aylarda anlaşılan geçici yönetim tezahür edecek ardından anayasa hazırlığı ile beraber siyasi partilerin kurulup seçimlerin yapılması gündeme gelecektir. Suriye’nin demokrasiye intikali ile birlikte uluslararası topluma entegre edilmesinde Türkiye her türlü katkıyı vermeye hazırdır. Dost ve kardeş Suriye halkı zulümden çok çekmiştir. Izdıraplı yılların ardından barışçıl havanın egemen olması memnuniyet vericidir. Esad rejiminin karanlık sayfaları açıldıkça gün yüzüne korkunç vakalar çıkmaktadır. Sednaya Hapishanesi’ndeki insani felaketler hepimizin yüreğini titretmiştir. Yerin onlarca metre derinliğinde hücrelere kapatılan. işkenceyle katledilen masumların hesabı katil Esad’dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak Lahey Adalet Divanı'nda cani Netanyahu ile birlikte en yakın sürede yargılanmalıdır.

"CHP’nin Suriye politikası, Baas menşelidir"

CHP’nin Suriye politikası, Baas menşelidir. CHP’nin gayrimilli ve gayriahlaki siyasetinin başka türlü izahını yapmak boşuna emek ve zaman israfıdır. Türkiye’nin karşısında mevzilenen CHP’nin siyaseti iflas bayrağını çekmiş, üstelik Esad’ın kanlı mazisine bağlandığı kesinleşmiştir. Bu utanç verici ilkesizlik Türkiye’de hiçbir muhalefet partisine yakışmayan bir alçalma halidir. CHP Genel Başkanı, Suriye’nin devrik zalimi Esad kaçtı kaçalı neredeyse karalar bağlamış, matemden gözlerini feri sönmüştür. Kendisine tavsiyem bu kadar üzülmemesi, bu kadar kendisini sıkıntıya sokmamasıdır. Eğer yüreği varsa, muhabbet ve hürmeti bakiyse Moskova’ya saklı gizli giderek Esad ile kucaklaşması ve hasretini gidermesi mümkündür. Önüne geçen de zannediyorum olmayacaktır. CHP'nin siyaseti Türkiye’ye karşı siyasettir. CHP’nin siyaseti emparyalizme bağlı ve bağımlı siyasettir. Türkiye’nin Suriye’de kaybettiğini ABD ve İsrail’in kazandığını söylemek için bölgesel siyasetin iç yüzüne Özgür Bey gibi bakarken görmemek, konuşurken duymamak kafidir. Trump’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik müspet mesajlarını bile hırçın şekilde saptırıp kıskançlıktan deliye dönen ve çarpık mantığıyla tevil eden CHP Genel Başkanı mertlikten ve millilikten nasibini almayan yarım adamdır. Kallavi Özgür Bey’in başına yakışmıyor. Eğer ne demek istediğimi merak ediyorsa ki yeni bir şey öğrenirse sevinirim. Tanzimat Dönemi sadrazamlarından Mehmet Emin Rauf Paşa’nın hayatını tetkik edebilir. CHP’nin Türkiye hazımsızlığı Türkiye’nin haklı ve meşru mücadelelerini karalaması, her milli meselede muhasım mevzide konuşlanması siyasi erimeye örnektir. Suriye’deki gelişmeleri ne zafer havasıyla takdim etmek ne hezimet ve hüsran iddialarıyla kötülemek doğru ve hakkaniyetli bir tavır değildir. İhtiyatlı, temkinli, dengeli şekilde ve iyi niyet temelinde komşu ülke Suriye ile ilişkileri geliştirmek, muhtemel bütün senaryolara karşı hazırlıklı olmak en doğrusudur.

"Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak; terör ve bölücülük kaybedecektir"

Yanı başımızda yeni bir siyasal sistem kurulacaktır ve bunu kuracak olan Suriye halkıdır. Beklentimiz Türkiye ve Suriye diyaloglarının altın çağının yaşamasıdır. Suriye toprakları bölücü terörden tamamen arındırılmalıdır. Suriye’de PKK ve YPG’ye kesinlikle yer olmamalıdır. Bu örgüt silahlarını Suriye’nin geçiş hükümetine devretmelidir. Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışı edilmelidir. Tek bir terörist sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır. Artık bölücü teröre tahammülümüz asla yoktur. Teröristler elini kolunu sallayarak artık hiçbir yerde dolaşamayacaktır. Suriye’nin devlet ve toplum hayatını pozitif bir dille ve herkesi kucaklayan bir hassasiyetle yeni baştan inşa etmeye koyulan Esad muhaliflerinin açıklamaları bize göre çok ama çok olumludur. Ne Türkiye’de ne Suriye’de ne de Irak’ta bölücü kiralık tetikçilere hayat yoktur, umut yoktur, gelecek yoktur. Fitnenin başına gök kubbe yıkılmalıdır. Suriye’nin eşit egemen vasfına riayet ve saygı uluslararası toplum adına bir mükellefiyettir. Aynısı Türkiye Cumhuriyeti için de geçerlidir. Hiç kimse bu ahlaki ve hukuki mesuliyetten kaçamayacaktır. Suriye’de yaşayan Kürt kardeşlerimiz ile bölücü terör örgütü arasında en ufak bir irtibat söz konusu değildir. Türkiye ve Suriye’de yaşayan Kürt kardeşlerimiz, terörizmin ablukasına karşı uyanışa geçmiş, artık kan tacirlerinin gerçek niyet ve yüzünü görmüştür. Kürtler kardeşimizdir. Terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP’nin tahrik, taciz ve istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali insan ve millet çerçevesinde açıklanmalıdır. Terör örgütü için sona gelinmiştir. Cinayet örgütünün miladı dolmuştur. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak; terör ve bölücülük kaybedecektir. Türkiye ve Suriye kazanacak, emperyalizmin kaos planları kaybedecektir. Türk milleti yeni yüzyılda milli birlik ve kardeşliğin dünya genelindeki timsali olacaktır. Silahlar susmakla kalmayacak hepsi birden kırılıp atılacak veya devlete teslim edilecektir. Türk-Kürt kardeşliği millet bünyesinde taçlanacaktır.

"Şam güvendeyse, günü geldiğinde Kudüs de güvende olacaktır"

Filistin’de, Lübnan’da, Suriye’de kalıcı barış ve sürdürülebilir istikrarın sağlanması konusunda iç cephesini tahkim eden Türkiye’nin yapacağı pek çok şey vardır. İsrail’in korsan ve haydut yayılmacılığı durdurulmalıdır. Golan Tepeleri’nden çekilmediği takdirde geniş bir yaptırım ve mücadele stratejisi geliştirilmelidir. Siyonist barbarlık Türkiye’nin daha fazla sabrını zorlamaktan uzak durmalıdır. Bu en azından kendisi için hayırlı bir adım olacaktır. Şam’a gözünü diken Tel Aviv’de Kudüs’te Osmanlı şamarını yiyeceğini hiç kimse unutmamalıdır. Şam güvendeyse, günü geldiğinde Kudüs de güvende olacaktır."

Anka Haber Ajansı