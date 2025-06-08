Mhp Genel Başkanı Bahçeli'den, Chp Genel Başkanı Özel'e, Ferdi Zeyrek İçin Geçmiş Olsun Telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.
(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Bahçeli, evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin CHP Genel Başkanı Özel'i telefonla aradı.
Bahçeli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı, Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Anka Haber Ajansı