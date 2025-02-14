Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli Taburcu Edildi

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli Taburcu Edildi

MHP'den Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibarıyla taburcu olarak Ankara’ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır" denildi.

(ANKARA) - MHP'den Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibarıyla taburcu olarak Ankara’ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır" denildi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 Tarihinde Kocaeli Gebze’de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve chek-up yapılmak üzere giriş yapılmış olup, tetkitler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirmiştir.

Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezinin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara’ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır."

Anka Haber Ajansı

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