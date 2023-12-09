Mhp Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı Partisinden İstifa Etti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa etti. Sancaklı, "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa etti. Sancaklı, "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sancaklı'nın açıklaması şöyle:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bu akşam sosyal medya hesabından "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir" açıklamasını yapmıştı.

Anka Haber Ajansı