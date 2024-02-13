Mhp Lideri Bahçeli: Kızıl Elma'nın Yeni İstikameti Uzay

Mhp Lideri Bahçeli: Kızıl Elma'nın Yeni İstikameti Uzay

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli kızıl elmanın yeni istikametinin 'uzay' olduğunu söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli kızıl elmanın yeni istikametinin "uzay" olduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, uzay yolculuğunu tamamlayarak yurda dönen Alper Gezeravcı'ya hoşgeldin dedi. Grup toplansına katılanlara hitap eden Bahçeli şöyle konuştu:

"Alper Gezeravcı kardeşimize vatanına hoşgeldin diyor daha nice Türk çocuklarının gelecekte uzaya çıkmalarını diliyorum. Hayal ettiğimiz her şeyin vakti saati geldiğinde gerçeğe dönüşeceğine inanıyorum. Alper Gezeravcı kardeşimizin altı çizilmesi gereken şu sözleri aynısı ile bizim de kanaatimizdir. Bugüne kadar eksik olan tek şeyimiz damarlarımızdaki asil kanın potansiyelinin farkında olmayışımızdır. Nitekim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ve bu mevcudiyet bize yeni istikameti uzay olan kızıl elmanın izinden taşıyarak muhakkak ilahi kelimata da ulaştıracaktır."

Anka Haber Ajansı

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