Mhpli Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Chp’li Vekil Gürsel Erol’a Dert Yandı: “Ağın İlçesi Unutulmuş”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 31 Mart yerel seçim için belediye başkan adaylarıyla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Ağın ilçesini ziyaret eden Erol, AKP ve MHP’nin belediye başkan adaylarını ziyaret ederek başarılar diledi. İlçeye hizmet gelmediğinden şikayet eden MHPli Ali Uslu, “Bir sitenin toplam nüfusu kadar nüfusumuz var. Ağın ilçesi unutulmuş. Özellikle Baskil, Keban ve Ağın bu bölgeler unutulmuş durumda. Elazığ’da Kovancılar, Karakoçan ve Palu metropol ilçeler.

EVREN DEMİRDAŞ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 31 Mart yerel seçimler için belediye başkan adaylarıyla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Ağın ilçesine giden eden Erol, AKP ve MHP’nin belediye başkan adaylarını ziyaret ederek başarılar diledi. İlçeye hizmet gelmediğinden şikayet eden MHPli Ali Uslu, “Bir sitenin toplam nüfusu kadar nüfusumuz var. Ağın ilçesi unutulmuş. Özellikle Baskil, Keban ve Ağın bu bölgeler unutulmuş durumda. Elazığ’da Kovancılar, Karakoçan ve Palu metropol ilçeler. Bütün projeler oralarda uygulanır. Tekerin 10 kez oraya dönmesinin yanında biz de diyoruz ki iki kez bize döndürün” dedi.

Bu sene 31 Mart yerel seçimleri kapsamında ilçe belediye başkanlarının seçim çalışmalarına katılan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ilçe belediye başkan adayıyla birlikte AKP ve MHP başkan adaylarını ziyaret ederek başarılar diledi. AKP’nin adayı Şeref Çakar’ı, parti seçim ofisinde ziyaret eden Erol, daha sonra MHP'li Ağın Belediyesi'ne giderek Belediye Başkanı Ali Uslu’yu ziyaret etti.

“SİYASET NEZAKETTİR”

Gürsel Erol, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Seçim çalışmalarımız kapsamında Ağın'da bir dizi ziyaret ve temasta bulunduk. Öncelikle kendi adayımız Sayın Taner Öğünç ile halka açık bir toplantı düzenledik. Ağın Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Sayın Ali Uslu ile de bir araya geldik. Siyasette nezaket her zaman olmalı. Siyaset yalnızca karşıtlık üzerinden söylemler geliştirilerek yapılacak bir süreç değil. Aynı zamanda hizmette bir farklılığın yaratılması anlamında adayların başarısı, aday olduğu bölgelerle ilgili daha iddialı projeler ortaya koyarak sürdürülmesi gereken bir süreç olduğunu değerlendiriyorum. Ağın’ın başarılı bir belediye başkanı var ama bizim iddiamız onun eksikliklerini, olumsuzluklarını yorumlayarak değil daha iyi şeyler yaparak, hizmette bir farklılık yaratarak adaylık sürecini götüreceğiz. Ben kendisine de başarılar diliyorum. Siyaset nezakettir. Seçim biter ama dostluklarımız devam edecek. Biz bu kentin gerçekleriyiz. Bu kentte üstlendiğimiz siyasi görevler var. Görevlerimiz farklı olsa da ortak olarak yapmamız gereken bu toplumda birlik ve beraberliği, karşılıklı sevgi ve saygıyı yaşatmak olmalıdır. Bu anlamda Ali Bey de güzel bir örnek. 5 yıllık görev süresi boyunca bizimle olan nezaket ilişkilerinden hem de hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Yeni süreçte de hem Ağın hem de adaylarımız için Allah kimin hakkında hayırlısıysa ona nasip etsin. Ev sahipliği ve nezaketi için Sayın Ali Uslu’ya teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”

MHPLİ BAŞKAN CHPLİ VEKİLE ŞİKAYET ETTİ: “AĞIN İLÇESİ UNUTULMUŞ”

Vekil Erol’un açıklamasının ardından Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu’da ilçenin nüfusunun düştüğüne dikkat çekerek ilçenin unutulduğunu söyledi. Uslu şu şekilde konuştu:

“Keşke herkes bu duruma önem verebilse. Siyasette nezaket çok önemli. Ağın okuma yazma oranı yüzde 100 olan bir ilçe olduğundan bu konuyla gurur duyuyoruz. Ağın nüfusu bin 672. Hepimiz büyük şehirlerde yaşadık. Bir sitenin toplam nüfusu kadar nüfusumuz var. Burada birinin acısı olsa, burnu kanasa biz koşuyoruz. İyi günde, kötü günde beraberiz. Bence siyaset her zaman bir kenara konulmalı ve benden daha iyi kim yapabilecekse AK Parti’nin de CHP’nin de fark etmez, Rabbim ona nasip etsin çünkü derdimiz burada ilçemiz. İlçemize bir ivme kazandırabilir miyiz? Ağın ilçesi unutulmuş. Özellikle Baskil, Keban ve Ağın bu bölgeler unutulmuş durumda. Elazığ’da Kovancılar, Karakoçan ve Palu metropol ilçeler. Bütün projeler oralarda uygulanır. Tekerin 10 kez oraya dönmesinin yanında biz de diyoruz ki 2 kez bize döndürün. Sesimizi böyle duyurabiliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda da arkadaşlarımız, iş insanlarımız, sizin gibi kıymetli ve hemşehrilerimizi düşünen büyüklerimiz sayesinde yaptık. Buraya kadar geldikleri için Sayın Gürsel Erol’a teşekkürlerimi iletiyorum”

Anka Haber Ajansı