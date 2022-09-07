Mhp'li Belediye Başkanının Makam Aracına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı MHP'li Vural Özdemir'in makam aracına seyir halindeyken silahlı düzenlendi. Ön camdan içeri giren kurşunlardan biri araçta bulunan MHP'li İl Genel Meclis Üyesi Ünal Umay'ın gözüne isabet ederken, Başkan Özdemir ise kırılan cam parçalarının yüzüne isabet etmesiyle hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 19.30 sıralarında Erbaa ile Tanoba beldesi yolunda yaşandı. İlçe merkezinden Tanoba beldesine giden ve Belediye Başkanı Vural Özdemir'in kullandığı makam aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Aracın sürücü camını kırarak içeri giren mermi Özdemir'in yanında bulunan İl Genel Meclis Üyesi Ünal Umay'ın başına isabet etti. Başkan Özdemir ise kırılan cam parçaları sebebiyle vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından Başkan Özdemir, saldırıya uğradıkları araçla Erbaa Devlet Hastanesi'ne geçti. Tedavi altına alınan Başkan Özdemir ve Umay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Umay'ın gözüne gelen mermi çekirdeği sebebiyle görme kaybı yaşadığı belirtildi. Jandarma ekipleri saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Olayın duyulmasının ardından AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri ve çok sayıda partili hastaneye akın etti. Milletvekili Yücel Bulut, hastane ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Belediye başkanımız çok şükür bu saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ünal Umay beyin de operasyonu oldukça başarılı şekilde gerçekleşmiş. Şu an endişe edeceğimiz bir şey yok. İsabet eden kurşun ve parçaları çıkartılmış durumda. Birkaç günlük bir nekahet dönemi olacak. Tüm kolluk kuvvetlerimiz olay yerinde. Herkes bu olayı aydınlatmak için gayret gösteriyorlar. Bütün arkadaşlarımızı sükûnet ve sabırla devam eden yargı tahkikatının neticesini beklemeye davet ediyorum" dedi.

Olayın akşam saatlerinde beldeye giderken yaşandığını aktaran Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir ise "Nereden geldiğini bilmediğimiz şey isabet etti. Sağlığımda çok şükür bir şey yok. Ünal ağabeyimde de hayati tehlike yok çok şükür. Buraya kadar gelenlerin ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Olay adli mercilerce araştırılıyor." diye konuştu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı