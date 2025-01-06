Mhp'li Feti Yıldız'dan "Hasta Mahkûm" Yorumu: "Tartışma Konusu Olmamalıdır"

Mhp'li Feti Yıldız'dan "Hasta Mahkûm" Yorumu: "Tartışma Konusu Olmamalıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır" dedi.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır" dedi.

MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 17. maddesine ve İnsan Hakları Sözleşmelerine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır. İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; "her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir." İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan yaşama hakkı diğer tüm hakların varlık sebebidir. Devlet bu hakka saygı göstermekle yükümlü,etkin olarak korumakla görevlidir. Hükümlü ve tutuklular ile gözaltına alınan kişiler bakımından yaşama hakkı özel bir öneme sahiptir. Çünkü, bu kişiler devletin denetimi ve gözetimi altındadır."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Osman Gökçek'ten Babasının Dönemindeki Yolsuzluk Sorusuna "Muhatabı Ben Değilim" Yanıtı
Osman Gökçek'ten Babasının Dönemindeki Yolsuzluk Sorusuna "Muhatabı Ben Değilim" Yanıtı
Dem Parti İmralı Heyeti, Ak Parti'yi Ziyaret Etti
Dem Parti İmralı Heyeti, Ak Parti'yi Ziyaret Etti
Chp’li Aşkın Genç: "Devlet Kurumları Resmen 'Batıyor Ama Şatafatından Ödün Vermiyor' Modunda"
Chp’li Aşkın Genç: "Devlet Kurumları Resmen 'Batıyor Ama Şatafatından Ödün Vermiyor' Modunda"
Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı Bilge: “Abdullah Öcalan’a Ve Bütün Pkk’lılara Af Çıkarılacaktır”
Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı Bilge: “Abdullah Öcalan’a Ve Bütün Pkk’lılara Af Çıkarılacaktır”
Chp'li Yıldız'dan Kuzey Marmara Otoyolu’nda Araç Geçiş Garantisinin Artırılmasına Tepki
Chp'li Yıldız'dan Kuzey Marmara Otoyolu’nda Araç Geçiş Garantisinin Artırılmasına Tepki
Erhan Adem, Reyhanlı'dan Bakan Yumaklı'ya Seslendi: Pis Suların Geldiği Afrin Çayı Islah Edilmeli
Erhan Adem, Reyhanlı'dan Bakan Yumaklı'ya Seslendi: Pis Suların Geldiği Afrin Çayı Islah Edilmeli
Chp'li İlgezdi: "Bebekler Yoksulluk İçerisinde Doğuyor"
Chp'li İlgezdi: "Bebekler Yoksulluk İçerisinde Doğuyor"
Chp'li Gürer: "Burs Alıp Yurt Dışında Eğitim Alanlar Geri Ödemede Zorlanıyor"
Chp'li Gürer: "Burs Alıp Yurt Dışında Eğitim Alanlar Geri Ödemede Zorlanıyor"