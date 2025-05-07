Mhp'li Gümüşhane Arzularkabaköy Belediye Başkanı Tanış'tan Çevre Kirliliğine Neden Olan Fabrikaya Tepki

Gümüşhane Arzularkabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, belde de bulunan çimento fabrikasının çevre kirliliğine neden olduğunu belirterek, "Devlet ne için var insan için var ama bunlar insanları öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Haber: Esra Nur Pervan

(GÜMÜŞHANE) - Gümüşhane Arzularkabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, belde de bulunan çimento fabrikasının çevre kirliliğine neden olduğunu belirterek, "Devlet ne için var insan için var ama bunlar insanları öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Gümüşhane Arzularkabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, beldede bulunan çimento fabrikası nedeniyle meydana gelen çevre kirliliğini dile getirmek için basın toplantısı düzenledi. Başkan Tanış, defalarca kez bakanlığa yazı yazdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz isteriz ki bir fabrika eyvallah çalışsın, ekonomimize katkı, istihdam sağlasın, biz buna karşı değiliz biz sermayede düşmanı değiliz. Biz çabalıyoruz gidiyoruz büyük şehirlerden yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızı veya iş adamlarının bölgemize çekmeye gayret ediyoruz. Bunu yaparken istiyoruz ki insan sağlığı da biraz dikkat edilsin bizi üzen tarafı Şu belde de yaşayan insanların hayatı tehlikesi var. Artık bu çevreden çıktı sağlık kısmına geçtik. Bir insan 24 saat toz yutar mı? Böyle bir şey var mı? Dağımızı taşımızı teslim etmişiz insanlara sırf para kazansın insanın sağlığını hiçe saysın böyle bir üretim şekli nerede var? 3’üncü dünya ülkelerinde böyle bir üretim şekli yok. İnanın kelimeleri söylerken titriyorum ya vicdanım sızlıyor.

"Mücadelemizi tek başımıza yapmaya gayret ediyoruz

Maalesef üzülerek söylüyorum, şu mücadelemizi tek başımıza yapmaya gayret ediyoruz. Gümüşhane’mizde veya çevre illerimizde bir tane çevre kuruluşu ve sivil toplum örgütü yok mu? Şu insanlar ne çekiyor ya bizim dışımızda Şurayı gündeme getiren bir Allah'ın kulu yok. Bu sadece bizim meselemiz değil Gümüşhane'nin meselesi Türkiye'nin meselesi bu. Şimdi yazılar yazıyoruz Çevre Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığına her ay mutlaka bir yazımız var. Buradaki yetkililer ne iş yapıyor ne iş yaparlar bunlar anlamadım bir Allah'ın kulundan ses çıkmıyor.

Adam dağdan taş indiriyor ham madde 60- 65 tonla iniyor Karayolları nerede? İnsanların hayatı trafikte seyir halinde olan her araç tehlike altında. Branda yok, tonaj fazla yazı yazıyoruz şurada seyyar kantar kurmak nedir çok basit bir şey. Vallahi billahi çaresiziz. Böyle saçma bir uygulama olur mu? Devlet nerede? Devlet ne için var insan için var ama bunlar insanları öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar veya şöyle bir şey söylesinler; Gümüşhane maden şehri insanlara ıstırap çektirmesinler. Madenleri gelsin kursunlar bizi de götürsün bir yere koysunlar sağlığımızdan olmayalım en azından."

"Yerleşim yerine bir öğütmeyi bu şekil hammadde üretilecek bir fabrika haline getirmek bile bir garabet"

Başkan Çetin Rıza Tanış, devletten fabrika çalışanlarına bilgi sızdığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsan olun diyoruz her şeyden önce şurada yaşayan insanlara biraz kıymet verin. Çözüm için ne yaptınız yüzlerce ceza yazdınız bir gün gelip dediniz mi "Bir haftada kapatıyoruz bizim çalışma kriterlerimiz bu, bunları yapın biz de fabrikanızı açalım’ dediler mi, yok. üzülerek söylüyorum böyle bir anlayış olamaz. Şikayet ediyorum, bilgi sızıyor devletten fabrikaya. Yetkililer gelmeden önce fabrika istop ediliyor temizlik yapılıyor bunu da bizim yetkililer yiyorlar, içlerinde ihanet edenler var. Biz zorla şunu mu yapalım ben alayım toplayayım vatandaşı alayım sopayı elime gideyim kafasını gözünü kırayım bunların, böyle mi istiyorlar. Bize suç mu işletmeye çalışıyorlar onu da anlamış değiliz ya onu da yaparız gerekirse açık yüreklilikle söylüyorum bu saatten sonra kralını tanırsam namerdim."

Anka Haber Ajansı