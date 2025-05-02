Mhp’nin 23. Dönem Milletvekili Mehmet Ekici Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mhp’nin 23. Dönem Milletvekili Mehmet Ekici Son Yolculuğuna Uğurlandı

MHP'nin 23. Dönem Milletvekillerinden Mehmet Ekici, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Haber: Batuhan DÜKEL / Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA)- MHP'nin 23. Dönem Milletvekillerinden Mehmet Ekici, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle Ankara’da hayatını kaybeden MHP’nin 23. Dönem Milletvekillerinden Mehmet Ekici, Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Ekici’nin cenaze namazında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Zafer Partisi’nin tutuklu Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Baş Danışmanı Çınar Coşkunserçe başta olmak üzere birçok siyasi, Ekici’nin ailesi ve sevenleri hazır bulundu.

Merhum Ekici’nin damadı ve 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan, bugün akşam definden sonra ve yarın tüm gün Ankara Grand Mercure Otel’de taziyelerin kabul edileceğini duyurdu.

Merhumun naaşı cenaze namazından sonra Ankara’daki İncek Mezarlığı’na defin edildi.

Mehmet Ekici kimdir?

1955 yılında doğan Mehmet Ekici, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Bölümü mezunuydu. Evli ve üç çocuk babası olan Ekici, MHP'den 20. Dönem Ankara ve 23. Dönem Yozgat milletvekilliği yaptı.

Anka Haber Ajansı

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