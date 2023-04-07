Milas Toprak Mahsulleri Ofisi Tesisi Satışa Çıkarıldı

ESMA TURAN

Muğla’nın Milas ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tesisi bir internet sitesinde 28,5 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları satış kararını eleştirdi.

Muğla’nın Milas ilçesinde geçen yıl kiraya verilen ve yem fabrikası olarak hizmet vereceği açıklanan Milas TMO tesisi, bir internet sitesinde 28 Milyon 500 bin liraya satışa çıkarıldı. Muğla yolu üzerindeki 10 dönümlük arazi içerisinde 60 tonluk silosu olan tesis, saatte 10 ton mamul işleme kapasitesine sahip.

"ÇİFTÇİMİZE KEFEN GİYDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

TMO tesisinin satışına ilk tepki İYİ Parti Milas İlçe Başkanı Gürsel İnce’den geldi. Varoluş amacı üretici ve tüketiciyi korumak olan TMO’nun satılmasının vatandaşa ihanet olduğunu vurgulayan İnce, şunları söyledi:

"Kurulduğu günden bu yana hem üreticimizi hem de tüketicimizi korumak için faaliyet gösteren TMO’nun, üzerinde oynanan oyunların uzun süredir farkındayız. Amacı sadece kendi cebini doldurmak olan, çiftçinin tarlasındaki mahsulü, vatandaşın sofrasındaki yemeği hiçe sayarak, rant uğruna milletimizin malını satılığa çıkaranların her zaman olduğu gibi bugün de karşısındayız. İnternet sitesi üzerinden milletimizin malını ve emeğini utanmazca satmaya kalkışanları kınıyoruz. Zamanında bu yatırım için kefen giydiğini söyleyenler, bugün çiftçimize kefen giydirmeye çalışıyor. Hiç kimse merak etmesin, Allah’ın izniyle biz o kefeni yırtarız. Onlar ‘Sahibinden satılık TMO’ olarak görüyor. TMO’nun gerçek sahibi çiftçilerdir ve TMO çiftçinin kara gün dostu olarak kalmalıdır.”

"SATILIĞA ÇIKARANLARDAN HESAP SORMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya’da TMO’nun satışa çıkarılmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi. Çetinkaya, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Milas ilçe Başkanlığı olarak 2021 yılının Ekim ayında kiralanması üzerine yaptığımız basın açıklamamızın üzerinden iki yıl bile geçmeden satışa çıkarılması çiftçilerimize ve üreticilerimize ihanettir. AKP Milas ilçe yöneticisine kiralanarak peşkeş çekilmeye çalışılan ve Milletvekilimiz Suat Özcan, Belediye Başkanımız Muhammet Tokat, o dönemdeki Ziraat Odası Başkanımız İsmail Atıcı ve Çiftçilerimizin büyük tepkisinden sonra özelleştirilmesi durdurulan Toprak Mahsulleri Ofisinin şimdi kimlere peşkeş çekileceğini merakla bekliyoruz. Ama şunu da bilmelerini istiyoruz ki; çiftçilerimiz ve üreticilerimizin can damarı olan 1938’den bu yana hizmet veren bu kurumu satılığa çıkaranlardan da hesap sormak boynumuzun borcudur. Sözde AKP Milas ilçe Başkanı; kiralama söz konusu olduğu zaman ‘Bülent Mutlu, kurtuluş reçetesi için kefen giymiştir’ diyerek herkesin aklıyla alay etmiş, yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışmıştır.

"AKP İLÇE BAŞKANI KİMLERE HİZMET EDİYOR"

Şimdi soruyoruz; AKP Milas İlçe Başkanı, Milas’ta yaşayan çiftçilerimizin ve üreticilerimizin nefesini keserek ve onları zor durumda bırakarak kimlere hizmet etmektedir. Sayın AK Parti Milas İlçe Başkanı yaşadığı ve geçimini sürdürdüğü bu topraklara olan borcunu, köylünün ve çiftçinin can suyu olan Milas TMO’nun satışıyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağını merakla bekliyoruz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz savunucuları olarak söz veriyoruz. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür’ sözünü rehber alarak alın teriyle toprağını işleyen, üreten hiçbir insanımızı 21 yıldır tarım politikalarını rant politikaları haline getiren AKP iktidarından sandıkta hesap soracak ve üreticimizin sesi ve nefesi olan TMO’yu gerçek sahiplerine vereceğiz.”

Anka Haber Ajansı