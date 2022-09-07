Milas'ta Zeytinlik Yangını, Makiliğe Sıçradı; 2 Hektar Alan Yandı

Milas'ta Zeytinlik Yangını, Makiliğe Sıçradı; 2 Hektar Alan Yandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde zeytinlikte başlayan yangın, makiliğe de sıçradı.

Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde zeytinlikte başlayan yangın, makiliğe de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, 2 saatte kontrol altına alındı, 2 hektar alan zarar gördü.

Selimiye Mahallesi tünel bölgesi yakınlarındaki zeytinlikte, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yakındaki makiliğe de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 26 arazöz, 3 söndürme uçağı ve 3 helikopter ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, bölgede toplam 2 hektar alan zarar gördü. (DHA)

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Milas'ta Zeytinlik Yangını, Makiliğe Sıçradı; 2 Hektar Alan Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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