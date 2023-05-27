Millet İttifakı Bileşenleri Eskişehir'de Kılıçdaroğlu İçin Yürüdü

Millet İttifakı Bileşenleri Eskişehir'de Kılıçdaroğlu İçin Yürüdü

Millet İttifakı bileşenleri, Eskişehir’de Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nden Ulus Anıtı’na kadar yürüyüş yaptı. Ellerinde bayraklarla yağmur altında yürüyen binlerce vatandaş, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Hak, hukuk adalet” sloganları attı.

MELTEM KARAKAŞ

Millet İttifakı bileşenleri, Eskişehir’de Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nden Ulus Anıtı’na kadar yürüyüş yaptı. Ellerinde bayraklarla yağmur altında yürüyen binlerce vatandaş, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Hak, hukuk adalet” sloganları attı.

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine saatler kala Millet İttifakı bileşenleri Eskişehir’de yürüyüş düzenledi. Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nden Ulus Anıtı’na kadar yürüyen partililer, “Birleşe birleşe kazanacağız', "hak hukuk adalet" sloganları attı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla yağmur altında yürüyen vatandaşlara Millet İttifakı’nın bileşenlerinin yanı sıra Zafer Partili siyasetçiler de eşlik etti.

Yürüyüşün sonunda hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı söylendi.

Anka Haber Ajansı

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