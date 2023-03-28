Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Yarın Muharrem İnce İle Görüşecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Yarın Muharrem İnce İle Görüşecek

Memleket Partisi, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin yarın saat 17.00’de parti genel merkezinde görüşeceklerini duyurdu.

Memleket Partisi, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin yarın saat 17.00’de parti genel merkezinde görüşeceklerini duyurdu.

Memleket Partisi’nden yapılan açılamaya göre, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 17.00’de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşecek. Memleket Partisi Genel Merkezi’nde yapılacak görüşmeye ilişkin açıklama şöyle:

“CHP Genel Merkezinden gelen talep üzerine; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17:00’de Memleket Partisi Genel Merkezinde görüşeceklerdir.”

Anka Haber Ajansı

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