Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan İle Görüştü

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan İle Görüştü

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştü.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştü.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile bugün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.

Anka Haber Ajansı

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