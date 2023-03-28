Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Konya’da Mevlana Türbesini Ziyaret Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Konya’da Mevlana Türbesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Konya'da Mevlâna Türbesini ziyaret ederek Mevlâna Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti.

Haber: EMRE SERCAN İKE / Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Konya'da Mevlâna Türbesini ziyaret ederek Mevlâna Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte bugün Konya’da. Ereğli’de Millet Buluşması programında açıklamalarda bulunduktan sonra esnafı ziyaret etti, Karapınar’da çiftçilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu daha sonra, Mevlâna Türbesini ziyaret ederek Mevlâna Celaleddin Rumi’nin kabri başında dua etti.

Anka Haber Ajansı

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