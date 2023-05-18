Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu Bir Araya Geldi

Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu Bir Araya Geldi

CHP, İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi kurmaylarından oluşan Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP, İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi kurmaylarından oluşan Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP, İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi kurmaylarından oluşan Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu, bugün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nden bu gece yapılan yazılı açıklamaya göre; toplantıda Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tur Kampanyası ile ilgili koordinasyonun nasıl sağlanacağına ilişkin görüşmeler yapılıp kararlar alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin tüm il ve ilçe başkanlarının koordineli bir şekilde Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Kampanyası için nasıl çalışılacağı belirlenerek, örgütlere iletildi.

Anka Haber Ajansı

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