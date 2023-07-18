Milletvekili Sarıbal Mazot Fiyatlarına Tepki Gösterdi: "Çiftçi Çok Büyük Zarara Mahkum Edildi"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal son günlerde artan mazot fiyatları nedeniyle çiftçinin zor durumda kaldığını söyledi. Sarıbal, "Çiftçi çok daha büyük bir zarara mahkum edildi. Gelecekte çiftçi üretmeyecek, ekmek daha da pahalı olacak ve bu ülkeyi bu iktidar dışarıya muhtaç edecek" dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, artan mazot fiyatları nedeniyle çiftçinin zor durumda kaldığını söyledi. Sarıbal, "Çiftçi çok daha büyük bir zarara mahkum edildi. Gelecekte çiftçi üretmeyecek, ekmek daha da pahalı olacak ve ülkeyi bu iktidar dışarıya muhtaç edecek" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, son günlerde mazota gelen zamların çiftçiyi zarara uğrattığını söyledi. 6 Haziran’da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) buğday ve arpa alım fiyatını açıkladığı tarihte mazotun litresinin 20 lira olduğunu hatırlatan Sarıbal, aradan geçen 42 günlük süreçte mazotun litre fiyatının 33 liraya çıktığını hatırlattı. TMO’nun 6 Haziran’da belirlediği ürün alım fiyatıyla çiftçinin 457 litre mazot alabildiğini, bugün ise 270 litre mazot alabileceğini, zararın ise 185 litre olduğunu kaydetti.

"İKTİDAR BU ÜLKEYİ DIŞARIYA MAHKUM EDECEK"

Sarıbal konuşmasında şunları söyledi:

"Mazota gelen zamlar maalesef çiftçinin artık üretmesine engel hale geldi. 6 Haziran 2023 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday ve arpa alım fiyatı açıkladı. Ekmeklik buğday tonu 9 bin 250 lira. 6 Haziran’da mazot 1 litresi 20 liraydı. Çiftçi 9 bin 250 lira yani 1 ton fiyatıyla 457 litre mazot alıyordu. Bugün 17 Temmuz. 42 gün sonra mazot 33 lira. Çiftçi 1 ton buğday sattığında TMO’ya verebilirse eğer 9 bin 250 lira alabilirse 270 litre alabiliyor. Arada 185 litre kayıp var. Yüzde olarak zam tam yüzde 60. Çiftçi bu mazot, buğday fiyatıyla, kaldı ki çiftçinin çok büyük bir kısmı buğdayını piyasaya satmak zorunda kaldı, TMO yeterince almadı, almıyor. Çiftçi çok daha büyük bir zarara mahkum edildi. Gelecekte çiftçi üretmeyecek, ekmek daha da pahalı olacak ve bu ülkeyi bu iktidar dışarıya muhtaç edecek."

Anka Haber Ajansı