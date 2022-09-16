Milli Güreşçi Taha Akgül, Dünya Şampiyonu

Milli Güreşçi Taha Akgül, Dünya Şampiyonu

Milli güreşçi Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Kaan ÜLKER / BELGRAD (Sırbistan), (DHA) - Milli güreşçi Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo finalinde milli güreşçi Taha Akgül, Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur'u 6-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Milli güreşçi, 2014 ve 2015 yıllarının ardından kariyerindeki 3'üncü dünya şampiyonluğunu elde etti. Başarılı güreşçinin altın madalyasını Dünya Güreş Birliği (UWW) Yönetim Kurulu Üyesi Rodika Maria Yakşi verirken; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcı Hamza Yerlikaya ise altın kemerini taktı.

(FOTOĞRAFLI)

Milli Güreşçi Taha Akgül, Dünya Şampiyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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