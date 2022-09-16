Milli Güreşçilerden İbb Spor Kulübü Başkanı Keleş'e Ziyaret

Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA) - Sırbistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burhan Akbudak, bronz madalya sahibi Yunus Emre Başar ile antrenör Cenk İldem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile bir araya geldi.

İBB Spor Kulübü olarak Dünya Güreş Şampiyonası'na 8 bporcu ile katıldıklarını dile getiren Fatih Keleş, "Çok büyük bir mutluluk. Ki grokoromende dünşa şampiyonu olduk takım halinde. Bugün derece alan iki arkadaşımız yanımızda. Bize destek olan, katkısı bulunan diğer arkadaşlarımızın da yanımızda olduğunu hissediyoruz. Onlar da bu şampiyonaya ciddi katkılar sundu. Burhan Akbudak geçen şampiyonada ikinci olmuştu. Bu şampiyonada sonunda kemeri aldı, bize getirdi, çok teşekkür ediyoruz ona. Harika müsabakalar çıkardı. Final maçında stresliydi. Geriden gelerek, puan farkıyla öne geçip şampiyonluk kazandı. Henüz yaşı genç, madalyalar eminim böyle devam edecektir. 2024 Paris olimpiyatlarında da biz ciddi başarı bekliyoruz ondan. Sporcularımız daha gençler. Yunus Emre Başar da çok başarılı ve o da dünya üçüncüsü oldu. Zaten bu madalyaların geleceğini bize hissettiren sporcularımız, gelecek vadeden sporcu arkadaşlarımız, o da bronz madalya aldı. Hocalmarımızın da bunda ciddi katkıları oldu. Güzel bir netice elde ettik, takım halinde dünya şampiyonu olduk. Bu başarıya katkı sunan hem kendi kulüp sporcularımız, hem de diğer sporcu arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum, bizi mutlu ettiler. Yunus, aynı zamanda turnuvadan bir kaç gün önce elinden sakatlık yaşadı, bu durum onu ciddi etkiledi. Ama sakatlığına rağmen üçüncülük aldı" dedi.

BURHAN AKBUDAK: ÇOK GURURLUYUM

Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burhan Akbudak, takım halinde de dünya şampiyonu olduklarını ifade ederek, "Her şeyden önce hedefime adım adım ulaştığım için çok mutlu, çok gururluyum. Benimle yaşayan insanlara bu anı yaşattığım için ayrıca onur ve gurur duyuyorum. Birlik, beraberlik ve motivasyonla bu yola çıktık. Bizlere bu birlik-beraberliği sağlayan insanlar çok önemli. Başkanımız, maçı yerinde takip eden Erdem başkanımız, antrenörlerimiz ve maçtan sonra bizi sıcağı sıcağına arayıp tebriklerini ileten, desteklerini esirgemeyen sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Yaşımız genç, önümüz açık. 2024 Paris'te de ülkemi en iyi şekilde temsil edip, altınla ülkeme dönüp, aynı şekilde benimle mutluluk yaşan herkese o sevinci tekrar tekrar yaşatmak istiyorum" diye konuştu.

YUNUS EMRE BAŞAR: HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA ALMAK

Bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü olan Yunus Emre Başar, "Şampiyonaya iyi hazırlandık. Kulübümüzün imkanları ve hocaları çok iyi. Şampiyonadan önce bir talihsizlik yaşadım, bir hata yüzünden kaybettim. Ama bronz madalya aldığım için çok mutmuyum. Yakın süreçte olimpiyatlar var. Hedefimiz tabii ki orada altın madalya almak. Yolumuz açık, inşallah devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

CENK İLDEM: BİZ GÜZEL BİR TAKIMIZ VE YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Milli antrenör Cenk İldem ise yaptığı açıklamada, "Takım halinde şampiyon olduk Sırbistan'da. 17 madalya aldık, orada da tarih yazdık. Tabii bu verilen destekle oluyor. İBB olarak büyük takımız, güçlü bir kulubüz. Sporcularmızı bize inandı, biz de onlara inandık ve geceyi gündüze katıp çalıştık. Tek hayalim vardı antrenör olarak; bir sürü madalyam var, yaşamadığım bütün sevinçleri sporcularla yaşamaktı. Ona da adım adım ilerliyoruz. Biz güzel bir takımız ve yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fatih Keleş'in açıklamaları

-Burhan Akbudak'ın açıklamaları

-Yunus Emre Başar'ın açıklamaları

-Cenk İldem'in açıklamaları

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı