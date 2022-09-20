Milli Park’ta Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

Milli Park’ta Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Milli Park'ta çöplerin toplandığı alanda çıkan yangın itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Burhan CEYHAN- Tülay AKSAY/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Milli Park'ta çöplerin toplandığı alanda çıkan yangın itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 19.30 sıralarında Güzelçamlı Milli Park Karasu Dipburun Mevkisinde çöplerin toplandığı alanda çıktı. Çöplük alanda yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Milli Park’ta Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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