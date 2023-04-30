Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz: "Bu İşin Yok Sağı Solu, Aklın Yolu Kılıçdaroğlu"

Samsun'un Atakum ilçesindeki Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, "Sayın Kılıçdaroğlu’nu desteklerken en ufak bir tereddüt etmeden ilk saniye açıkladık. Bunun arkasındayız. Parlamenter demokratik sisteme geçebilmek için, ülke nefes alabilsin diye huzurla bakabilelim yarın Türkiye’ye daha yakışan, demokratik bir yönetim sistemi kurabilelim diye, bu işin yok sağı-solu, aklın yolu Kılıçdaroğlu dedik. Sözümüzün arkasındayız" d

Samsun'un Atakum ilçesindeki Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, "Sayın Kılıçdaroğlu’nu desteklerken en ufak bir tereddüt etmeden ilk saniye açıkladık. Bunun arkasındayız. Parlamenter demokratik sisteme geçebilmek için, ülke nefes alabilsin diye huzurla bakabilelim yarın Türkiye’ye daha yakışan, demokratik bir yönetim sistemi kurabilelim diye, bu işin yok sağı-solu, aklın yolu Kılıçdaroğlu dedik. Sözümüzün arkasındayız" dedi.

MTP (Milliyetçi Türkiye Partisi) Genel Başkanı Ahmet Yılmaz ve beraberindeki heyet Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek gezisi kapsamında, Samsun’un Atakum ilçesinde kısa bir süre önce açılan Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

"ADALET VE DEMOKRASİ, TÜRKİYE ORTADOĞU OLMASIN DİYE KILIÇDAROĞLU"

MTP lideri Ahmet Yılmaz ziyarette şunları söyledi:

"Bugün 13. Cumhurbaşkanımız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde çıktığımız destek gezilerinde Çorum’dan sonra Samsun’dayız. Güzel bir Karadeniz günü, Karadeniz’e yakıştı, yağmurlu bir geçiş dönemi bahar geliyor inşallah daha güzel olacak. Milliyetçi Türkiye Partisi olarak Cumhurbaşkanları adayları kesinleştikten sonra, isimler kesinleştikten sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğimizi açıkladık. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu, ana maddeler halinde sayarak, bunları huzurunuzda tekrar etmeyeceğim. Adalet ve demokrasi için çocuklarımızın geleceği, sınav soruları çalınmasın diye ve Türkiye Ortadoğu olmasın diye, sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğimizi kamuoyuyla paylaştık. Sayın cumhurbaşkanımızın milletimize verdiği "Sana Söz" diyerek ifade ettiği cümleleri de tekrar yazarak, bundan sonrasını sayın cumhurbaşkanımızın ferasetine, nezaketine, asaletine, samimiyetine ve namusuna emanet ediyoruz. O millete "söz" dedi, biz de destek sözü verdik. Bu kapsamda şu an milli mücadelemizin başladığı topraklarda olmak benim içinde büyük bir onur. Ev sahipliğiniz, nezaketiniz ve davetiniz içinde bu koordinasyon merkezini hazırlayan emeği geçen organizasyonu hazırlayan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

"EKONOMİ DİPLOMASI OLAN ÇOKTA, SINIF ARKADAŞI OLANLARI BULAMIYORUZ"

Bu arada diplomalı bir ekonomist olduğumu bana hatırlatan bir sınıf arkadaşım da burada. Okul arkadaşımız. Ekonomi diploması olan çok da sınıf arkadaşı olanları bulamıyoruz. Benim sınıf arkadaşım da karşımda çok teşekkür ediyorum, sayın başkan iyi ki varsınız. Bu kapsamda milletçe elimizden gelini yapacağız. Bu seçim sürecini bir parti seçimi olarak değerlendirmiyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye’de bir yön tespiti, bir karar seçimi olarak telakki ediyoruz. Türkiye Ortadoğu’mu olacak, yoksa medeni dünyanın bir parçası olarak kalma iradesi gösterebilecek mi? Bu yöne bakacağız. Tek adam rejimine razı olacak mıyız, yoksa parlamenter demokrasiye doğrumu gideceğiz. Bu bir yol ayrımı seçimi."

"BU SEÇİMLER MİLLİ BİR MAÇ; MİLLİ FORMAYI TERLETME ZAMANI"

Bu seçimi milli maç olarak değerlendiren MTP lideri Yılmaz şunları dile getirdi:

“Arkadaşlar bu bir parti seçimi değil. Az önce kardeşlerimizle sohbette kullandığım bir terimi daha yüksek sesle tekrar edeceğim. Bu arada Samsunspor’umuza bu yıl şampiyonumuz 1. Lige çıktı. Evine yurduna hoş geldi oda yakışıyor. Samsunspor’a da liginize evinize hoş geldiniz diyorum, yakıştılar. Samsunspor’un olmadığı bir lig her zaman eksik kalıyor. Trabzon ve Samsun’u hep gözlerimiz arıyor, sporu gördüğümüz zaman. Şimdi önümüzdeki süreci değerlendirdiğimizde bu yol ayrımında hepimiz, parti seçimi takım tutar gibi yapılan seçimleri bir kenara bırakarak, diyorum ki hepimizin üzerinde Samsun forması, Trabzon forması, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray forması olması olabilir. Hepsi bu ülkenin takımı biz takımlarımızı seviyoruz. Hiçbiriyle de bir sorunumuz yok. Ama bu seçimler bir milli maç, takım formalarımız yerinde kalsın, hiçbiriyle sorun yok. Ama bugün milli formayı terletme zamanı. Şimdi takım formalarımızın üzerine birer ay yıldızlı birer forma çekeceğiz bu maçı öyle alacağız. Bu bir savaş değil. Spor gibi bunu demokratik bir yarış, bir nezaket yarışı, bir samimiyet yarışı olarak görelim, bir bayrak yarışı olarak görelim. Amacımız kimseyle kavga etmek değil, tartışmak değil. Ama Ortadoğu’ya dönmüş bir Türkiye’de yaşamak istemiyoruz.

"TEŞEKKÜR KONUŞMASI SARAYDA DEĞİL GÖNÜL KÖŞKÜ ÇANKAYA’DA OLACAK"

Medeni dünyanın bir parçası olarak, hayatına devam eden bir Türkiye ona layık, ona yakışan bir Türkiye arzu ediyoruz. Düşüncemiz budur. Bu sebeple de sayın Kılıçdaroğlu’nu desteklerken en ufak bir tereddüt etmeden ilk saniye açıkladık. Bunun arkasındayız. Parlamenter demokratik sisteme geçebilmek için ülke nefes alabilsin diye huzurla bakabilelim yarın Türkiye’ye daha yakışan, demokratik bir yönetim sistemi kurabilelim diye, iki gözüm bu işin yok sağı solu aklın yolu Kılıçdaroğlu dedik. Sözümüzün arkasındayız. Ve temenni ediyorum ki, 14 Mayıs akşamı, teşekkür konuşması sarayda değil, gönül köşkümüzde Çankaya’da olacak. Bu dilek ve temenniyle hepinize tekrar teşekkür ediyorum.”

Anka Haber Ajansı