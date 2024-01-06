Mimar Sedat Yalçınkaya, CHP'den Bakırköy Belediye Başkan aday adayı olduğunu duyurdu.

Mimar Sedat Yalçınkaya, CHP'den Bakırköy Belediye Başkan aday adayı olduğunu duyurdu. CHP Bakırköy İlçe Başkanlığında başkan yardımcısı olarak yürüttüğü görevinden istifa eden Sedat Yalçınkaya, “Şimdi Bakırköy’ü ruhen ve fiziken yeniden inşa etme zamanı” dedi. Yalçınkaya, Bakırköy’ün afetlere karşı dirençli hale gelmesi, yaşayan tüm canlıların haklarının korunması ve modern bir görünüme kavuşması için yola çıktığını belirtti.

“HERKESİ KUCAKLAYAN BİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIMA SÖZ VERİYORUM”

Mimar Sedat Yalçınkaya, seçimleri kazandığı takdirde Bakırköy Belediyesi’nin her yönüyle şeffaf, halkın denetimine açık, kültürel değerlerine sahip bir ilçe oluşturma hedefini benimseyen bir belediyecilik anlayışına sahip olacağını söyledi. Öncelikliğinin kentsel dönüşüm olduğunun altını çizen Yalçınkaya, Botanik Park, Leyla Gencer Opera Merkezi ve bir çok kültür merkezi ile modern bir ilçe olan Bakırköy’e hak ettiği değeri kazandıracağını, yaşam ve düşünce tarzlarına saygılı, emekten yana bir belediyecilik anlayışı benimsediğini, bu anlayışın Bakırköy’den tüm Türkiye’ye yayılması adına çalışacağını belirtti.

Belediyeciliğin makam ve mevki hırsıyla değil, yaşanılan kente karşı kendini adama hissiyle yapılması gerektiğini vurgulayan Yalçınkaya, “Göreve geldiğimizde anlayışın tamamen değişeceği bir döneme şahitlik edeceksiniz. Bakırköylülerin haklarını koruyan, yaşam kalitesini arttıran, şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile yola çıkıyorum. Aynı zamanda kadına, gençlere, yaş almış büyüklerimize ve hayatı birlikte paylaştığımız sokak canlarımıza değer veren, tarihi değerlerine ve kültürüne sahip çıkan, eğlenceden eğitime birçok alanda herkesi kucaklayan bir Belediye Başkanı olacağıma söz veriyorum” dedi.

Anka Haber Ajansı