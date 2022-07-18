Minibüs, Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Minibüs, Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan minibüsteki sürücü Osman Abanoz (57) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mustafa KIRLAK/GÜLYALI (Ordu), (DHA)-ORDU'nun Gülyalı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan minibüsteki sürücü Osman Abanoz (57) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Turnasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Altınordu ilçesine giden Osman Abanoz idaresindeki 52 AL 783 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada boynu kırılan Abanoz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüsteki yolcular Neziye Abanoz (50), Muammer Didin (63) ve Ercan Didin (38) de yaralandı. İlk müdahale sonrası yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Minibüs, Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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