Minibüs, Köprünün Korkuluğuna Çarpıp Devrildi: 8 Yaralı

Minibüs, Köprünün Korkuluğuna Çarpıp Devrildi: 8 Yaralı

Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde köprünün korkuluk demirlerine çarparak şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi, yaralandı.

Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde köprünün korkuluk demirlerine çarparak şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Fatsa- Kumru kara yolu Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatsa ilçesine giden İslam Yay yönetimindeki 52 M 8589 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılcasu Köprüsü'nün korkuluk demirlerine çarpıp, şarampole devrildi. Ağaca çarparak durabilen minibüste sıkışan 8 yolcu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılıp, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ünye ve Fatsa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Minibüs, Köprünün Korkuluğuna Çarpıp Devrildi: 8 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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