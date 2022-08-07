Minibüse Çarpan Motosikletin Sürücüsünün Yaralandığı Kaza Kamerada

Minibüse Çarpan Motosikletin Sürücüsünün Yaralandığı Kaza Kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüse yandan çarpan motosikletteki Yusuf Mert Yakşi (21) yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüse yandan çarpan motosikletteki Yusuf Mert Yakşi (21) yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Mert Yakşi yönetimindeki 16 AUD 138 plakalı motosiklet, Arslan İne'nin (45) kullandığı 34 LOU 20 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada yaralanan Yakşi, çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakşi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Minibüsün düğün dönüşü konvoyda yer aldığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Minibüse Çarpan Motosikletin Sürücüsünün Yaralandığı Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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