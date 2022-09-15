Minibüse Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü; Kaza Anı Kamerada

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, park halindeki minibüse çarpan otomobildeki sürücü Furkan Çalışkan (23), hayatını kaybetti. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkeze bağlı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Sinop yönüne giden Furkan Çalışkan'ın kullandığı 57 ABB 610 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halindeki 57 D 0036 minibüse çarptı. Sürücü Çalışkan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Çalışkan'ın cansız bedeni, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı