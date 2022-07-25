Minibüsteki Yangın, Sazlığa Sıçradı

Minibüsteki Yangın, Sazlığa Sıçradı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, minibüste çıkan ve sazlık alana sıçrayan yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, minibüste çıkan ve sazlık alana sıçrayan yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ortaca'nın Sarıgerme Mahallesi Akdeniz Evleri Sitesi arkasında kullanılmayan minibüste yangın çıktı. Alevler yakındaki sazlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedenini tespit için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Minibüsteki Yangın, Sazlığa Sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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