Miras Yüzünden Kardeşini Öldürdü

Miras Yüzünden Kardeşini Öldürdü

AKSARAY'da Kemal Elçi (37), babalarından miras kalan sattıkları tarlanın parası nedeniyle tartıştığı kardeşi Kenan Elçi'yi (36) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Kemal Elçi (37), babalarından miras kalan sattıkları tarlanın parası nedeniyle tartıştığı kardeşi Kenan Elçi'yi (36) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Market işleten 4 çocuk babası Kemal Elçi, kardeşi, 2 çocuk babası Kenan Elçi'nin işlettiği markete gitti. Burada iki kardeş arasında, babalarından miras kalan sattıkları tarlanın parası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Elçi, yanında getirdiği tabancayla kardeşi Kenan Elçi'nin başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Kenan Elçi, olay yerinde yaşamanı yitirdi. Kenan Elçi'nin cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Kemal Elçi, yaklaşık 2 saat sonra polis tarafından yakalandı. (DHA)

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Miras Yüzünden Kardeşini Öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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