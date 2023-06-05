Mit Başkanlığı’na İbrahim Kalın Atandı

Mit Başkanlığı’na İbrahim Kalın Atandı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’na İbrahim Kalın’ın atandığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’na İbrahim Kalın’ın atandığını duyurdu.

Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak atandığı için MİT Başkanlığı boşalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na atadı. Atama kararı, İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabından bu akşam duyuruldu. İletişim Başkanlığı açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır.”

İbrahim Kalın ise MİT Başkanlığı’na atanmasının ardından Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

“Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…”

Anka Haber Ajansı

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