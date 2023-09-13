Mit Tırları Davasında Enis Berberoğlu Yönünden Yargılamanın Durdurulmasına Karar Verildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait TIR'larının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki yargılama, yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazandığı için durduruldu. Diğer sanık Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.

GAYE ŞEYMA CAN

Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait TIR'larının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki yargılama, yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazandığı için durduruldu. Diğer sanık Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.

MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davaya açık oturum olacak şekilde başlandı. Mahkeme, daha önce yapılan duruşmaların kapalı oturum şeklinde yapıldığını ancak kapalı oturum yapma gereğinin ortadan kalktığını belirterek duruşmaların açık yapılmasına karar verdi. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Erdem Gül ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

ERDEM GÜL: YARGITAY'IN BOZMA KARARINI AĞIR BULMAKTAYIM

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, yerel mahkemenin hakkındaki davanın düşmesi yönündeki karara ilişkin Yargıtay'ın "terör örgütüne üye olmamakla beraber, durumunun terör örgütüne yardım ve proganda yönünden tartışılması" gerektiği gerekçesişle veridğ ibozma kararını ağır bulduğunu söyledi. Gül, bir gazetecinin yaptığı haber dolayısıyla terör örgütüne yardım ve yataklıkla suçlanamayacağını dile getirdi.

Mahkeme heyetince Yargıtay’ın bozma ilamına uyulduğu belirtilerek duruşmaya devam edildi.

MÜTALAADA BERBEROĞLU’NUN YARGILAMASININ DURMASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Enis Berberoğlu hakkında kovuşturmanın devamı için TBMM Genel Kurulu tarafından dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik bir karar verilmesi gerektiğini belirtti. Savcılıkça açıklanan mütalaada, söz konusu şart gereği Enis Berberoğlu yönünden yargılamanın durdurulmasına kararı verilmesini istendi. Savcılık, Erdem Gül'ün dosyasının ise ayrılmasını talep etti.

Enis Berberoğlu’nun avukatları, müvekkillerinin yargılamasının durdurulması yönündeki mütalaaya katıldıklarını söylediler.

MAHKEME, BERBEROĞLU'NUN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İÇİN FEZLEKE DÜZENLENMESİNİ İSTEYECEK

Kararını açıklayan mahkeme, milletvekili dokunulmazlığını kaybeden ancak sonradan tekrar milletvekili seçilen ve görevini sürdüren Enis Berberoğlu hakkında dokunulmazlığını yeniden kazandığı gerekçesiyle yargılamanın durmasına hükmetti. Heyet aynı zamanda, Berberoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesini isteme kararı verdi.

Mahkeme, sanık Erdem Gül’e ilişkin henüz mütalaa verilmemiş olması ve diğer sanıkla ilgili durma kararı verilmiş olmasını da dikkate alarak dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Anka Haber Ajansı