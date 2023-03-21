Mithat Sancar: “Bu Felaket İktidarını Mutlaka Göndereceğiz. Nevruz’a Merhaba, Akp-mhp İktidarına Da Elveda”

Mithat Sancar: “Bu Felaket İktidarını Mutlaka Göndereceğiz. Nevruz’a Merhaba, Akp-mhp İktidarına Da Elveda”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır Nevruz etkinliklerinde; “Bu Nevruz’u, büyük depremin yarattığı felaketin gölgesinde karşılıyoruz. Acımız büyük, yasımız var. Ama öfkemiz de var. Ama bu öfkeyi mücadeleye, mücadeleyi de yeni yaşamı inşa etme iradesine çevireceğiz. Bu büyük depremin, büyük felakete dönüşmesinin sorumlusu; AKP-MHP iktidarıdır. Bu iktidar; talan politikalarıyla, rant ekonomisi ile, yandaşlara peşkeş çektiği kaynaklarla ülkeyi yıkıma sürüklemiştir. Bu felaket iktidarını mutlaka gönd

MEHMET MÜCAHİT CEYLAN

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır Nevruz etkinliklerinde; “Bu Nevruz’u, büyük depremin yarattığı felaketin gölgesinde karşılıyoruz. Acımız büyük, yasımız var. Ama öfkemiz de var. Ama bu öfkeyi mücadeleye, mücadeleyi de yeni yaşamı inşa etme iradesine çevireceğiz. Bu büyük depremin, büyük felakete dönüşmesinin sorumlusu; AKP-MHP iktidarıdır. Bu iktidar; talan politikalarıyla, rant ekonomisi ile, yandaşlara peşkeş çektiği kaynaklarla ülkeyi yıkıma sürüklemiştir. Bu felaket iktidarını mutlaka göndereceğiz. Nevruz’a merhaba, AKP-MHP iktidarına da elveda. Hep birlikte göndereceğiz onları” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır Nevruz etkinliklerinde konuştu. Sancar, şunları söyledi:

“Bu Nevruz’u büyük depremin yarattığı felaketin gölgesinde karşılıyoruz. Acımız büyük, yasımız var. Ama öfkemiz de var. Ama bu öfkeyi mücadeleye, mücadeleyi de yeni yaşamı inşa etme iradesine çevireceğiz. Bu büyük depremi, büyük felakete dönüşmesinin sorumlusu; AKP-MHP iktidarıdır. Bu iktidar; talan politikalarıyla, rant ekonomisi ile, yandaşlara peşkeş çektiği kaynaklarla ülkeyi yıkıma sürüklemiştir. Depremi de felakete dönüştüren budur. Bu iktidar bir felaket iktidarıdır. Bu iktidarın adını açık koyalım. Yıkım, kan, talan ve felaket iktidarı. Şimdi bu iktidardan kurtulma zamanıdır. Bu felaket iktidarını mutlaka göndereceğiz. Nevruz’a merhaba, AKP-MHP iktidarına da elveda. Hep birlikte göndereceğiz onları.

Çok kalmadı. 14 Mayıs’ta sandıklarda, bu güçlü ittifaklarla yeni bir başlangıcın güçlü sonuçlarını çıkaracağız. Bu sandıklara savaş iktidarını sömürü ve talan iktidarını gömeceğiz. Buradan değişimin, dönüşümün, barışın ve özgürlüğün gücünü ve güvencesini çıkaracağız. Bu ülkede demokratik dönüşümün de büyük barışın da güvencesi bizleriz, sizlersiniz; sizlerin kararlı duruşu ve yürüyüşüdür. Başaracağız, mutlaka başaracağız.”

Anka Haber Ajansı

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