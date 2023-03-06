Mithat Sancar: “Kılıçdaroğlu’nun Adaylığı Hayırlı Olsun”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Kılıçdaroğlu’nun adaylığı öncelikle hayırlı olsun diyeyim. Kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı oldu. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bugün yapılan ve 5 saat süren toplantının ardından, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olduğunu açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bu akşam katıldığı HaberTürk TV yayınında Kılıçdaroğlu’nun adaylığını tebrik etti ve şunları söyledi:

“Bu sürecin sonunda biz aday çıkarır mıyız, çıkarmaz mıyız tabi ki ittifak güçlerimizle yapacağımız görüşmelerde karara bağlanaktır. Ancak sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı öncelikle hayırlı olsun diyeyim. Kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz. Zaten daha önce ilkemizi de açıklayıp, ‘Eğer muhalefet ortak aday belirleyebilirse o adayın bizimle yapacağı açık doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktaya uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz’ demiştik. Aksi takdirde seçenek bellidir kendi adayımızı çıkartırız o nedenle biz de diyoruz sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun kendisini de Genel Merkezi’mize bunları konuşmak için bekliyoruz.”

Anka Haber Ajansı