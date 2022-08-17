Motokurye Kanala Düştü; O Anlar Kamerada

Motokurye Kanala Düştü; O Anlar Kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin hakimiyetini kaybeden kurye, yoldaki kanala düşüp yaralanırken, kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin hakimiyetini kaybeden kurye, yoldaki kanala düşüp yaralanırken, kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 13 Ağustos'ta Umurca Mahallesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi'nde meydana geldi. Paket servise giden kurye, motosikletin hakimiyetini kaybedince elektrik hatlarını yer altına almak için kazılan kanala düştü. Yardıma gelenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralanan motokuryeye kaza yerinde hemen müdahale etti. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

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Motokurye Kanala Düştü; O Anlar Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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