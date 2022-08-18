Motoru Alev Alınca Otomobilden İnen Aileye Otomobil Çarptı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Motoru Alev Alınca Otomobilden İnen Aileye Otomobil Çarptı: 2 Ölü, 4 Yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hareket halindeyken motor kısmından duman yükselince otomobili durdurup inen 6 kişilik aileye arkadan gelen otomobil çarptı.

Kadir ÇELİK/ NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hareket halindeyken motor kısmından duman yükselince otomobili durdurup inen 6 kişilik aileye arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 2 kardeş hayatını kaybederken, anne, baba ve 2 kardeşi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep yönüne ilerleyen Suriye uyruklu Okba Alassaf (37) yönetimindeki 31 AIT 945 plakalı otomobilin motor kısmından Sakcagözü Mahallesi yakınlarında dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobili yol kenarına çekerek park etti. Araçtan panik ile çıkan sürücü Okba Alassaf, eşi Majede Haj (27) çocukları Mais (8), Sacide (4), Leen (7) ve 3 aylık Yakut'a arkadan gelen O.K. yönetimindeki 27 SE 900 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaralıların yardımına çevredekiler koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralıları Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 3 aylık Yakut bebek ile kardeşi Leen Alassaf, doktorların müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavileri sürerken, otomobil sürücüsü O.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Motoru Alev Alınca Otomobilden İnen Aileye Otomobil Çarptı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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