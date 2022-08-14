Motosiklet 14 Takla Atarak Şarampole Düştü, Sürücü Ağır Yaralı

Motosiklet 14 Takla Atarak Şarampole Düştü, Sürücü Ağır Yaralı

DİYARBAKIR- Batman kara yolu üzerindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 14 takla attı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR- Batman kara yolu üzerindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 14 takla attı. Şarampole düşen motosikletin ağır yaralan sürücüsü tedaviye alınırken, kaza anı yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, 11 Ağustos'ta akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman çevre yolunda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti. Motosiklet 14 takla atıp şarampole düştü. Motosiklet ve sürücüsü kazada metrelerce havaya fırladı. Kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı. Yoldan geçen sürücülerin bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün ağır yaralı olduğu öğrenildi.(DHA)

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Motosiklet 14 Takla Atarak Şarampole Düştü, Sürücü Ağır Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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