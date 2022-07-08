Motosiklet İle Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü

Motosiklet İle Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir motosikletin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Rahmi Koç(34) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir motosikletin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Rahmi Koç(34) olay yerinde yaşamını yitirdi. Öte yandan, kamyon sürücüsü F.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında Ankara Asfaltı numara 192 önünde meydana geldi. İddiaya göre, Rahmi Koç idaresindeki 35 ATN 724 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen F.K. yönetimindeki 35 AH 8738 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Rahmi Koç, metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kamyon sürücüsü F.K. gözaltına alınırken, Koç'un cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.(DHA)

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Motosiklet İle Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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