Motosiklet Kazasında Ölen Emniyet Müdürünün Oğlu Toprağa Verildi

Motosiklet Kazasında Ölen Emniyet Müdürünün Oğlu Toprağa Verildi

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu Buğra Petek'in (17) cenazesi, toprağa verildi.

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Yenişehir ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu Buğra Petek'in (17) cenazesi, toprağa verildi.

Kaza, dün İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selma Petek ile Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu Buğra Petek'in kullandığı motosiklet, park halindeki araca çarptı. Kazada Buğra Petek, hayatını kaybetti. Petek için Muğdat Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Petek ailesi, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ali Hamza Pehlivan, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası Petek'in cenazesi, Akbelen Mezarlığı'na toprağa verildi. (DHA)

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Motosiklet Kazasında Ölen Emniyet Müdürünün Oğlu Toprağa Verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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