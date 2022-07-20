Motosiklet Kazasında Yaralanan İkizlerden Furkan, Yaşam Savaşını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Yaralanan İkizlerden Furkan, Yaşam Savaşını Kaybetti

BURSA'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada ikizi Ferhat Yaşar (25) ile birlikte yaralanan Furkan Yaşar (25), 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada ikizi Ferhat Yaşar (25) ile birlikte yaralanan Furkan Yaşar (25), 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, geçen hafta cumartesi günü İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Yaşar yönetimindeki 16 AEV 136 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Burhan Balcı'nın (26) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri Burhan Balcı ile Furkan Yaşar ve arkasında oturan ikizi Ferhat Yaşar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan Burhan Balcı ile Ferhat Yaşar taburcu edilirken, Furkan Yaşar yoğun bakım servisindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor. (DHA)

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Motosiklet Kazasında Yaralanan İkizlerden Furkan, Yaşam Savaşını Kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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