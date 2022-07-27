Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sola dönüş için manevra yapan otomobile arkadan çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sola dönüş için manevra yapan otomobile arkadan çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Datça-Marmaris kara yolu Güllük mevkisinde meydana geldi. Yolun solundaki restoran girmek için sürücüsünün manevra yaptığı 34 FFF 516 plakalı otomobile arkadan gelen Muzaffer Bulut (23) yönetimindeki 48 ACB 283 plakalı motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Muzaffer Bulut ile arkasındaki V.E. (37) ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muzaffer Bulut, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)

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Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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