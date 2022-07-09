Motosiklet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

İslam KELEŞ/ SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Fethi Sıtacı (50) yaşamını yitirdi, arkasındaki Ümit Tomen yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Fethi Sıtacı yönetimindeki plakasız motosiklet, mıcır ocağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Fethi Sıtacı'nın hayatını kaybettiği, motosikletteki Ümit Tomen'in ise yaralandığı belirlendi. Yaralı Tomen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Sıtacı'nın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı